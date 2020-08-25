全台推案熱絡，目前新建案規劃房型配比以2、3房比例最高，據數字(5287)(數字科技)旗下的591新建案調查，2房產品則是在台北、台中成為主力，北市的高房價使建商推2房低總價產品吸客，台中受惠建設題材投資風氣盛行，2房投報高深受青睞。

新北市向來推案多，近年來量體都集中在重劃區，今年新案房型配比雖2房、3房比例差距不大，但是需注意的是在重劃區中房價相對較高的板橋江翠及新店央北，出現不少25~28坪的3房產品，這些「小3房」產品扣除公設比後，室內坪數約在20坪內，算是在高房價之下的特殊型產品。

桃園今年新案則集中在龜山A7重劃區，2字頭單價又具有捷運機能，吸引不少雙北客用距離換取空間，建商也瞄準想住大一點空間的需求，首購就能在千萬總價內直上3房產品。新竹即便是首購客層也是瞄準3房產品買好買滿，像是今年推案熱區新竹縣竹北市，新案規劃主力坪數落在35~45坪的3房產品，占比就高達6成，比例全台最多。

台中市是六都之中2房比例最高的縣市，主因是商場、交通建設題材不斷，今年底台中首條捷運綠線即將通車，引出一波看漲潮，投資客搶進置產，受惠建設題材北屯G0特區、(部)子重劃區1~2字頭開價，2房產品低總價投資CP值高，另外舊城區台中車站則是8月底後前後站道路打通、LALAPORT動工等利多，也有投資客搶購站前8百萬上下的2房產品，加深建商推小宅的信心。

南台灣部分，台南今年新案集中在永康大橋重劃區，開價2字頭，該區買方客群多為南科剛性需求，預算充足，建商為迎合以往住慣透天的南部鄉親規劃大樓3房產品，除能符合基礎生活習慣外，且房價親民總價還在可負擔範圍。高雄同樣也是自住需求當道，建商今年2、3房比例加總超過8成，其中3房比例略高2房1%左右，同樣也是因為高雄房價低，購屋客還是希望能一次到位，3房產品才能符合居住習慣。

(時報資訊)