因收購緯創昆山、江蘇兩間工廠而成為大陸第一家iPhone代工廠的立訊精密，24日晚間披露半年報顯示，公司2020年上半年營業收入人民幣（下同）364.51億元，年增70.01％；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 25.37億元，年增69.01％；基本每股收益0.36元。

公司預計2020年前三季淨利潤為40.4億元至46.2億元，年增長40～60％。

不過亮眼財報未刺激25日股價，開盤後還一度跌2％。10：54報56.75元，跌1.22％。

(工商 )