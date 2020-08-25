立訊精密上半年淨利年增近七成 11:422020/08/25 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因收購緯創昆山、江蘇兩間工廠而成為大陸第一家iPhone代工廠的立訊精密，24日晚間披露半年報顯示，公司2020年上半年營業收入人民幣（下同）364.51億元，年增70.01％；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤 25.37億元，年增69.01％；基本每股收益0.36元。 公司預計2020年前三季淨利潤為40.4億元至46.2億元，年增長40～60％。 不過亮眼財報未刺激25日股價，開盤後還一度跌2％。10：54報56.75元，跌1.22％。 (工商 ) #緯創 #立訊精密 #淨利潤 #上半年 #淨利年增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱門股－昇佳 三大法人同步作多 04:102020/08/25 證券．權證 達邁 下半年智慧機拉貨旺 04:102020/08/25 證券．權證 緯創世界 業績成長可期 04:102020/08/25 證券．權證 熱錢塞爆台股 M1B飆10年新高 04:102020/08/25 財經焦點 印度給力 手機面板Q3出貨回神 04:102020/08/25 產業．科技 NB需求強勁 外資看好微星、神基 04:102020/08/25 證券．權證 旺旺保 上半年每股賺1.36元 04:102020/08/25 金融．稅務 圓剛 7月獲利贏過上半年 04:102020/08/25 證券．權證 台新金釋善意 積極協商彰銀案 04:102020/08/25 財經焦點 上市當沖比 39.4％ 創今年新高 史上第三高 04:102020/08/25 財經要聞 財經熱門新聞 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 不怕華為禁令！台積電產能時程表出爐 2製程量產大提前 - 財經 台股逼近山頂 專家：散戶小心別碰這種人氣股 - 財經 陸晶片業EUV商機沒了 台積電狂砸千億採購撐起7奈米功臣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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