24日晚間9點30分許，高雄永安區永工二路卜蜂飼料工廠失火，消防隊獲報，出動18車39人前往灌救，火勢於20分鐘後被撲滅，但仍造成一名47歲員工的雙手、臉部、背部共約38%燒燙傷，已緊急送醫處理。

警消調查，起火的地方隸屬卜蜂飼料廠，男性作業員操作「黃豆降溫設備」時，發現溫度異常趕緊要急作處置時，突然轟然巨響，男性作業員就被噴濺的火煙燙傷。

警消抵達時，發現機台竄出火苗，立即佈水線搶救，火勢大約20多分鐘完全撲滅，起火原因還要再調查。

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(中時新聞網)