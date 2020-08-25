法務部廉政署今早舉行新任政風高階主管聯合宣誓典禮，法務部長蔡清祥致詞時，對衛福部指派政風處調查彰化衛生局，有感而發表示政風是機關的防腐劑，政風應為公正第三方，他並期勉政風主管「正人要先正己」、「防貪優於肅貪」，鼓勵政風主管應積極主動，能接地氣，以人民的角度思考問題，並協助解決。

今天的宣誓典禮，最受矚目的是新任台中市政風處長詹政曇，因台中市政府對其人事案有意見，廉政署迄今仍與中市府溝通。媒體詢問詹對此事看法，詹低調不願受訪。

蔡清祥表示，最近政風單位很紅，受到社會矚目，反而要利用這個機會來了解政風室什麼單位、做什麼事情，政風人員應該扮演好什麼角色。他認為，政風是機關的防腐劑，是在幫助機關首長及人民，不管機關首長是否喜歡政風，政風都要認真做好廉政工作，就能讓首長瞭解是在幫助他，不是在找麻煩。

另蔡清祥強調，政風應成為公正的第三方，政風人員正人要先正己，最近法務部所屬的司法人員(指前調查官郭詩晃)收賄，被檢察官起訴，他看到非常痛心，政風人員更應該正人先正己，進而同心協力共同把廉政工作做好。

蔡清祥並呼籲廉政署先防貪再肅貪，可避免公務員犯錯違法，同時避免機關形象被破壞，可以讓國家清廉得到人民肯定，爾後要有防貪為主，減少肅貪案件發生。

蔡清祥說，國際透明組織去年公布清廉印象指數，台灣排第28名，分數是65分，是廉政署成立以來最佳成績，希望能在4年內能夠超越香港，與日本並駕齊驅。

(中時 )