雖然美國總統川普18日表示，先前原訂15日舉行的美陸貿易協議對話，因他不滿北京處理新冠疫情而要求暫停，一時之間復談時間懸而未訂。不過據陸媒與外媒指出，美陸雙方談判代表已於24日就第一階段貿易協議執行現況通話，並同意繼續推動落實貿易協議。

據路透社報導，美國貿易代表辦公室在其官網中指出，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）已與大陸國務院副總理劉鶴，雙邊已就第一階段貿易協議落實進度進行討論。有關雙邊表示，大陸已開始落實協議所要求的經濟結構改革所需步驟，將進一步確保智慧財產權、移除與金融服務與農業領域的美企在陸的貿易障礙，並減少強迫技術轉移。

而陸官媒新華社也指出，雙方就加強兩國宏觀經濟政策協調、陸美第一階段經貿協議落實等問題進行了具有建設性的對話，雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。不過，美方貿易代表辦公室的聲明內容所提大陸所承諾的內容，並未出現在陸方聲明中。

川普18日才在競選行程中表示，由於他認為北京處理疫情很糟糕，故要求暫停美中第一階段貿易協議評估會議。原先在該會議中，預定劉鶴將以視訊會談方式，與萊特海澤以及梅努欽回顧美中雙方自簽署第一階段貿易協議的6個月以來的進展。不過陸商務部發言人20日則指出，美陸雙方已商定將於近日舉行通話。

美陸於今年1月簽訂第一階段貿易協議，其中陸方承諾購買更多美國產品，包括今年的770億美元的總量，總目標是以2017年的採購量為標準，再加購2000億美元的商品。但大陸受到新冠疫情衝擊以及近期與美國關係緊張，距離原定採購目標仍大幅落後協議承諾。

至於近期華府與北京關係因新冠疫情、香港問題以及華為科技戰等因素，雙邊齟齬加深，在此情況下美國是否會退出貿易協議，川普當時也表示「我們會再看看」。

(中時新聞網)