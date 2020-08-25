抖音海外版TikTok起訴川普政府的訴狀顯示，在美國總統川普介入前，微軟公司競購TikTok美國業務的努力已經到了與TikTok母公司簽署無約束力意向書的地步。意向書一般是企業之間在展開收購盡職調查之前所簽署的協議，表明談判已經進入後期。

鳳凰網報導，起訴書顯示，字節跳動與微軟在今年7月30日簽署了這一意向（訴訟書顯示字節跳動在7月30日向美外資投資委員會通知簽署意向書一事），考慮微軟可能會收購TikTok美國業務，成為TikTok美國業務的可信賴技術夥伴。

一天後，美國媒體在7月31日報導稱，川普計劃下令要求字節跳動剝離其TikTok美國業務股份。不久後，媒體報導稱微軟有意收購TikTok美國業務。接著，微軟確認了這一收購意向。

TikTok在起訴書中稱，在川普的封殺計劃被曝光前，其母公司字節跳動已經與微軟簽署了初步協議，以便讓TikTok不受制於川普的行政令，繼續在美國運營。這表明，微軟試圖收購TikTok美國業務的努力已經運作了一段時間了。

微軟不予置評。TikTok尚未置評。

(工商 )