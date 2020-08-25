台海情勢緊張，前總統馬英九、總統蔡英文更為了兩岸議題吵翻。在桃園大園區執業的牙醫師賴啟光表示，聊天時與父親提到臉書上有人貼《不參戰聲明書》，一旦大陸與台灣發生戰爭，將不參戰，因為恐激化大陸武統台灣的可能性。沒想到，91歲的老父親聽完後，竟要賴啟光代他發表《參戰聲明書》，願為台灣盡一己之力。

賴啟光22日在臉書表示，爸爸18年次，當年10多歲時曾要響應日皇號召加入神風特攻隊，後來被日籍老師勸退，國民政府來台時，曾到台中港參加歡迎國民軍來台的盛大儀式，他說當時有種回歸祖國的喜悅。

後來舊台幣4萬換新台幣1元，又有多種公家機關考試採省籍配額錄取，很多考試錄取名額數百、上千人，台籍考生只有個位數的錄取名額，直到228事件民怨引爆，後來有許多未參與事件的士紳被政府叫去開會、處決，造成早期台灣父母都不准家中子弟去讀法律政治相關科系，直到台灣解嚴，慢慢走向民主自由這種現象才得緩解。

賴啟光說，「老爸表示當年曾經是日本人，後來回歸祖國想作中國人」，但人生的歷練告訴他，民主自由最重要！因此交待他要貼文，要補上那些不參戰的人的缺額，「他要參戰！」

賴啟光也代為發表《參戰聲明書》：「本人賴國章，為求台灣民主自由，如果台灣與中國終須一戰，本人願意為台灣盡一己之力，為台灣永續發展，不被中共政權統治，踏上戰場！立誓聲明人：賴國章。西元2020年八月廿二日」。

(中時新聞網)