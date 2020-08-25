大批陸生新舊生終於在昨(24)日經我教育部開放回台，台商徐正文今(25)日召開記者會，多名陸生透過影片致謝，感謝這段時間以來，台灣的大學老師、同學與媒體等各界人士協助發聲，讓他們能夠回到台灣讀書，雖苦等長達半年才能回台，「確定我們是去學習，不是兩岸政治對峙的工具。」

一名台灣科技大學陸生表示，受台政府疫情管控影響，半年無法回到台灣，非常想念台灣的風土民情，昨天確定終於可以在開學前回到台灣，心情激動又感恩，這段時間感謝台灣媒體朋友與相關人士協助發聲，對於推動陸生返台就學的努力，非常感謝。

逢甲大學陸生則提到，感謝台灣為陸生返台所做的一切，沒有放棄陸生，更感謝學校為陸生返台所做的一切，期間老師們不斷安慰陸生同學們，表達不要對於回台念書失去信心，昨天確定終於可以回到台灣，「確定我們是去學習，不是兩岸政治對峙的工具。」

另外則有多名陸生也提到，非常想念在台灣的大學校園生活，想念台灣美食，還有在實驗室裡與老師還有同學們一同進行研究，仍不斷表達對台灣媒體與相關各界人士的協助。

(旺報 )