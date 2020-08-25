返鄉實名制班車資訊。（台鐵局提供）

返鄉實名制班車資訊。（台鐵局提供）

台鐵中秋連假疏運車票將開賣。台鐵局今日表示，自9月30日至10月5日止，共計6天，全線加開各級列車總計185列次、加掛車廂529輛次，並於下周三，9月2日零時起，開放網路、電話語音訂票。

台鐵說，10月1日至4日加開樹林－花蓮直達優惠復興號8班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價，另為加強疏運旅客，連假離峰時段加開樹林－台東紅眼列車2班，並提供7折優惠，並於9月30日至10月5日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵說，9月30、10月1日及10月3、4日加開6班東部幹線實名制自強號列車，9月3日零時起至乘車前3日止，優先開放國民身分證字號U或V開頭、及今年8月1日前設籍花蓮縣、台東縣之現住人口及配偶、直系血親一親等之民眾，以實名制方式預訂乘車票，未訂完之座位，自乘車前2日零時起開放一般旅客訂票。

台鐵說，中秋連假期間7班花東常態實名制列車，自9月2日零時起至9月4日24時止，優先提供符合實名制資格旅客得以實名制方式預訂9月30日至10月5日之乘車票，未訂完之座位自9月5日零時起全面開放一般旅客訂票。

7班花東常態實名制車次包含花蓮為206次（周六行駛）、207次（每日行駛）、238次（周一至六行駛）及240次（周日行駛），供身分證字號U開頭及符合資格旅客優先訂票。台東為405次（周六、日、一行駛）、408次（每日行駛）及431次（每日行駛），供身分證字號V開頭及符合資格旅客優先訂票。

台鐵說，花蓮及台東縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由各該縣政府另行宣佈票務相關事宜。中秋節連假車票自9月2日零時起開放訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵局官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

(中時 )