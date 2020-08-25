為抵擋美國政府封殺，TikTok(在中國大陸稱為「抖音」）已向美國政府發起訴訟，挑戰他們將實施的禁令。在向法院提交的文件中，也首度公開了美國與全球用戶活躍情況，讓神秘的TikTok進一步揭開面紗。

據了解，TikTok提交的文件顯示，針對美國地區，在2018年1月月活躍用戶（MAU）有11,262,970，一年後在2019年2月達到26,739,143人。在2020年6月，也就是新冠肺炎疫情中，各地持續實施隔離或者保持社交距離的命令後，美國地區的月活躍用戶數來到91,937,040人。根據TikTok說法，截止2020年8月，在美國地區的月活躍用戶已經超過1億。

擴大到全球範圍來看，TikTok的增長也很驚人。在2018年1月，全球月活躍用戶數為54,793,729人；2018年12月則來到271,188,301人；2019年12月則達到507,552,660人；截至2020年7月則是達到689,174,209人，接近7億。而若以App下載次數來看，TikTok在全球被下載的次數約有20億次。

雖然近7億的用戶數量，相對於目前社群龍頭Facebook全球月活躍用戶數量約27億來說，相對稀少，但是成長力道強勁，勢力不容小覷。Facebook也曾數度推出過與TikTok類似的產品，但都未能成功，而為了進一步奪取TikTok的市場，Facebook在8月初正式向50多國推出Instagram Reels功能，就內容來看完全就是TikTok山寨版。就此不難看出Facebook很明顯視TikTok為眼中釘，企圖打敗他們的決心昭然若揭。

基於美國政府封殺的禁令，他們要求TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在90天內剝離TikTok在美業務。目前包含微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）、黑石集團（Blackstone Group）以及Google都是潛在買家。

(科技)