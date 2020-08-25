基隆和平島大地音樂祭29日登場，現場有吃有玩又免費入園。（北觀處提供／吳康瑋基隆傳真）

和平島除了富含豐富的歷史人文背景外，更擁有美麗的絕景，吸引大批民眾前往旅遊，這次北觀處「和平島大地音樂祭」將於8月29日下午5點至8點40分，在基隆和平島公園熱鬧登場，現場有音樂會、園遊會及小萌孩創意服裝秀，邀請民眾一同於仲夏夜同樂。

北觀處指出，今年延續基隆中正區經典小鎮主題，並呼應脊梁山脈旅遊年，邀請基隆在地原住民組成的「臺灣原福會樂舞團」進行開場表演，藉由原住民的歌舞展現山與海的熱情，接續由海鷗K人聲樂團、林雨涵、王喬尹以及許莉潔等歌手演出，搭配和平島公園內奇特地貌於仲夏夜享受好聲音。

當天下午4點30分開始，民眾於Google給予「和平島公園」5星評價，即可免費入園，無手機／網路者改捐7-8月發票，所得發票將捐給創世基金會，另外，當天下午4點到晚上10點和平島地區實施交通管制，考量當天假日關係，北觀處提供2條路線之免費接駁車便利遊客到訪，自下午4點至晚上9點45分，巡迴於基隆火車站至和平島公園，及碧砂漁港沿線停車場至和平島公園間，自行開車前往的民眾，請多加利用周邊停車空間包含八尺門停車場、和平島停車場、海洋大學停車場及碧砂漁港收費停車場，再轉搭活動接駁車入園。

北觀處也邀請民眾捐發票做公益，自下午5點起，凡捐贈7至8月於基隆市消費之實體發票2張，可兌換100元園遊券1張(限量300張)於現場園遊會市集使用，若持和平島公園內消費之發票加送鳳尾石花凍(2入)一份，活動所得發票將捐贈予社福團體，此外活動當天上傳個人在和平島大地音樂祭的照片至北觀粉絲團活動限定貼文下方，出示給服務台工作人員，即可獲得紀念品一份，數量有限，送完為止。

北觀處指出，暑假已經過了一半，今年「和平島大地音樂祭」將由可愛活潑的「小萌孩創意服裝秀」揭開序幕，家長幫小朋友打扮成各種趣味造型於舞台走秀，參加的小朋友都可獲得六件式沙灘玩具1組及鳳尾石花凍1份，本活動採事先網路報名，名額共計20位，額滿為止，如線上報名未滿，將開放現場報名。

活動更結合振興方案，和平島公園內的各商家提供持振興券優惠包含消費滿550元現折50元、滿200元送石蓴海藻肉包1份(價值50元)、消費滿500元送招牌黑糖珍珠鮮奶茶1杯(價值120元)、消費享下午茶優惠價200元(限周一至周五使用)等，振興券優惠活動不可與其他優惠併用。

(中時 )