台灣併購與私募股權協會將於今（25）日下午舉辦「2020國際投資論壇」，並與安永共同發表「2020國際投資併購趨勢分析報告」，深度解析全球及台灣併購投資交易趨勢、後疫情時代全球供應鏈布局及併購交易模式變化，提供相關資訊供台灣產業及企業領導人參考。

此次論壇以「後疫情時代台商供應鏈布局」及「台灣對美投資併購」為主軸，邀請專家分析區域投資趨勢變化，聚集國內大型集團領導人同台，解析疫情後的全球供應鏈版塊挪移及台灣企業海外布局觀察建言，協助台灣企業掌握全球經濟脈動及後疫情時代的產業趨勢變化。

貿易戰及新冠肺炎疫情引發的選邊效應及國際產業斷鏈現象，重度衝擊全球產業生態與企業布局策略。

此次論壇邀請專家暢談「斷鏈之後」的全球產經大勢，以及從外資角度談論主權基金成立對台灣投資全球市場的重要性。

台灣企業為降低貿易衝突風險、強化國際市場競爭力，除了加強調整採購策略和重點市場方向，亦陸續透過海外併購及國內整併交易，藉此達到供應鏈多元化、投資布局分散化與區域性產業聚落整合目標。

此次論壇邀請鴻海集團投資長杜墨璽、環球晶董事長徐秀蘭、佳世達董事長陳其宏、宏碁共同營運長黃資婷等企業領導人，同台分享大型集團在面對實體經濟持續疲軟、疫情二次復燃的風險下，對此的因應策略與未來投資動向。

企業進行海外併購投資，最常面臨當地財稅、法規及文化差異等問題，此次論壇將邀請專業顧問，分別從投資美國市場時的風險控管、現今美國重點產業與投資併購機會、疫後投資策略變化等面向進行深入討論，並提出觀察建言。

台灣併購與私募股權協會理事長盧明光表示，貿易戰與疫情帶來的產業鏈去中化效應，是全球企業均須面對的嚴峻挑戰。但危機也可視為轉型契機，企業除了善用外部資源，亦應積極運用大型跨國併購補強內部不足，才能協助企業在全球經濟風暴中走得更穩、更遠。

(時報資訊)