美國達美航空（Delta Air Line）周一宣布，受到新冠肺炎疫情衝擊，以及航空旅行需求大減，除非公司能與工會達成削減成本的協議，否則將於10月起要求1,941名機師休無薪假。

受新冠肺炎療法的正面消息激勵，周一美國航空股大漲，達美航空終場上漲9.28%，收在29.80美元，盤後小漲0.64%。

美國航空業此前獲得聯邦政府高達250億美元的資金援助，但政府紓困的前提是直到9月30日都不得裁員。由於新一輪紓困措施遲遲未到位，航空業已陸續公布自10月起的裁減人力計畫。

達美航空高層在發給機師的通知上表示，新冠肺炎疫情已經6個月了，我們僅恢復25%的營收，公司不認為航空需求能迅速反轉。在實施自願提前退休計畫後，公司仍有11,200名機師，人力明顯過剩，因此決定要求1,941名機師放無薪假。達美表示，經估算後，公司只需要9,450名機師便可應付明年夏季的運輸需求。

該公司也表示，如果能與工會達成減支協議，或許公司能減少無薪假人數或撤回該決定。

此前達美已經通知2,258名機師可能要求他們暫時休假，之後雖然因1800名機師接受提前退休方案使無薪假計畫的人數減少，但達美表示這並不足以完全避免無薪假的實施。

(時報資訊)