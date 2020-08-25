美股消息面

1.在本周連接兩個熱帶風暴來襲之前，美國墨西哥灣超過一半的石油生產平台已經關閉，受此激勵，周一紐約期油收漲28美分或0.66%，為每桶42.62美元。倫敦布蘭特期油收漲78美分或1.76%，為每桶45.13美元。

2.美經濟數據報喜、美國新增病例下滑，以及新冠肺炎療法與疫苖的樂觀消息帶來提振，周一美元維持升勢，尾盤美元指數小升0.12%，報93.31。傑克森霍爾全球央行年會本周召開，市場將密切關注美國聯準會主席鮑爾在貨幣政策方面的談話。上周五數據顯示美國商業活動意外強勁，但歐洲的商業活動擴張放緩，為美元兌歐元匯率帶來提振，周一歐元兌美元跌0.06%，報1.1788美元，上周公布商業景氣數據前歐元一度升至1.1965美元，創逾兩年新高。

3.受美元和美股走高影響，周一黃金價格走低。美國黃金期貨收跌0.4%，報每盎司1,939.20美元。分析師表示，股市頻創新高使金價陷入盤整，必須要有更大的催化劑、額外的財政激勵措施，以及在通膨走高的情況下，才能推升金價。

(時報資訊)