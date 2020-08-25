室內設計業者匯僑設計(6754)今日以每股參考價45元掛牌上市，股價跳空開高，晨盤最高曾衝至60.9元，大漲30%以上，蜜月行情甜滋滋。

匯僑上半年度營運及獲利受疫情影響不大，未來高端精品零售產業隨疫情趨緩將逐步復甦。匯僑指出，疫情影響之下，利公司為分散風險，考量製造、市場及辦公都有分散趨勢，可望帶動商辦市場裝修需求成長。另外，都更危老改建政策推動及高齡化社會常照和醫療健康相關產業發展等，可望成為營運成長新動能。

匯僑設計目前資本額為6億元。今年首季稅後淨利2037萬元，成長24.5%，每股稅後純益0.34元。業務範圍涵蓋精品零售店面、高星級飯店、購物中心、商務空間等領域，業務區域亦從台灣地區延伸至中國大陸、港澳、亞太地區、歐洲、北美國家等地區，逐步將業務拓展邁向全球化。

匯僑設計公司客戶包括國際精品同業、購物中心、飯店、機場、企業與公共空間經營者，作品包含台北101、LVMH、Gucci、Dior、Cartier、Bvlgari在中、港、台的精品零售店、Apple(美)與星巴克上海旗艦店、台南晶英酒店、Maserati展示中心、Tesla(美)台灣總部、台積電與旺宏電子展廳及廠辦等。

(時報資訊)