台南市長黃偉哲昨天被衛生局開出全台首張不戴口罩罰單，表示從今起從嚴處理室內未戴口罩案件。疫情指揮中心也不停呼籲，8大場所務必戴口罩，若成效不彰未來擬制定罰則，讓口罩成為生活不可或缺的必需品。PChome24h今天下午2點將開賣大家最喜歡的中衛口罩新色，有月河藍及潮橘兩款，以及MOTEX 摩戴舒口罩，大樹藥局晚上7點開賣萊潔動物家族口罩小童款，各通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

圖為中衛月河藍、潮橘口罩。(翻攝自PChome24h)

●PChome24h

今天下午2點開賣中衛口罩組合，有月河藍(月夜)、潮橘兩種顏色，一盒30片，且組合中還包含中衛酒精棉片，售價419元。同時也開賣MOTEX摩戴舒口罩，有平面型、鑽石型2種可選擇，售價509~548元，皆為50入盒裝。

●大樹藥局

今天晚上7點開賣萊潔動物家族醫療口罩，粉色印花款，全台各門市限量10盒，為5-8小童適用的3D立體、耳掛式口罩，一盒50入售價499，每人每日限購一盒。另也有恒大醫用口罩可選。

●蝦皮購物

周三(26日)下午5時59分開賣中衛口罩月光藍，盒裝30入，售價260元。

●墊腳石購物網

網站上有販售艾可兒成人平面醫用口罩，藍色款，一盒50入售價489元，每人限購2盒。

口罩通路一覽

(中時新聞網)