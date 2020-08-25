兆豐銀行新店分行前行員石蕙瑄和前夫許皓青，勾結周姓等多名地政士、代書、仲介，以虛增不動產交易價格手法，向銀行詐貸2.8億元。台北地檢署今依違反銀行法、詐欺取財等罪起訴石、許、周及仲介、代書共34人。另3名涉案屋主獲緩起訴1年，須支付公庫5萬元。

據了解，許男是房產投資客，平時以保時捷代步，成立公司協助屋主將房屋出租或是找「二房東」轉租牟利。石女因許男洽辦貸款而相識結婚，2人結婚3年育有兒女，去年8月間石女因許男積欠賭債而離婚。

檢方調查，石女2015年6月至2017年11月，任職兆豐銀行新店分行期間，負責個人消費金融及申辦信貸房貸業務，卻利用不動產市場交易熱絡期間，與周女等5名地政士合謀，先由石、許找尋雙北地區中古屋後，利用人頭當買家，透過周女等地政士辦理登記過戶，藉拉抬成交價，增加貸款金額。

石、許等人以製作不實不動產買賣契約書、虛報實價登錄房屋價格手法，共虛增20多戶中古屋房價，向兆豐銀行新店分行詐得2.8億元。

兆豐銀行因內部稽核時發現新店分行的房貸放款異常，多集中負責個人消費金融業務的石姓女行員，向檢調報案。案發後石已被革職。

檢調今年6月18日發動偵查行動，檢察官複訊後聲押禁見許男，石女獲30萬元交保。許男日前遭延押，下周移審台北地院。

(中時 )