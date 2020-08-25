2020年第31屆國際生物奧林匹亞競賽原訂於日本旭州舉辦，因國際疫情持續嚴峻，改為線上辦理。這項競賽結果昨天揭曉，在53個國、212名參賽學生中，我國獲得2金2銀，國際排名第4。

我國代表隊由中山大學陳錦翠等20位教授組成的代表團負責培訓，今年共計4646名學生參加選拔，歷經初賽、複賽、選拔營及決選營4階段選拔，最後選出4名學生代表參賽，分別為台中一中高三生黃（示其）升、建國中學高三生楊承寯、宜蘭高中高三生張翔鈞及竹科實中高二學生陳謙毅。

比賽結果揭曉，楊承寯及陳謙毅獲得金牌，黃（示其）升及張翔鈞獲得銀牌，2金2銀的成績

，在國際上排第4名，跟過去的表現相較，維持水準。

我國自1999年起參加國際生物奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲64金、21銀、3銅，代表我國參賽學生曾於2008年、2010年、2011年、2014年及2016年至2018年的競賽中全數榮獲金牌。

依規定，參加本項競賽獲金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。獲得榮譽獎可推薦入大學院校各本學系。獲金牌、銀牌與銅牌者，也分別可獲教育部20萬元、10萬元與及5萬元獎學金，同一年度獲同一學科或不同學科2種以上獎項者，則頒給最高獎額。

(中時 )