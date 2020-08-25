台積電近幾天持續地加碼南科周邊土地購買，台灣經濟研究院研究員劉佩真25日表示，儘管台積電已在美國設廠，但加購土地的行動顯示台積電持續確定把台灣當作先進製程的生產重鎮，這些搜購都將反映在台灣房地產市場這半年的交易量，也帶動供應鏈廠商自用土地買盤的陸續進場，估計會使得台灣的今年土地交易量持續上衝，不排除挑戰去年整體交易額3千億元的關卡。

劉佩真指出，台積電今年開始進入五奈米量產，即便美國對華為祭出禁售令，台積電也已宣布9月17號之後不會再對華為進行出貨，台積電的技術仍全面升級，台積電的產能已被蘋果、高通訂滿，將來5G相關應用、高速運算平台、物聯網車用電子等等，都會為台積電帶來未來整體業績，非常明確的一個能見度。

「台積電未來不管是在訂單能見度，或者是技術藍圖，都給予客戶相當的信心」，劉佩真指出，這些條件都讓台積電非常堅信未來單是五奈米部份的接單相當無虞，因此會展開非常明確的擴廠動作。

(工商 )