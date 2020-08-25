「疫情年」求職挑戰度高！yes123求職網25日公布最新調查指出，今年應屆畢業或退伍的新鮮人，目前有40.9％已找到或正在從事正職工作，該比例低於去年同期的45％；另外59.1％的新鮮人仍處於「無正職」工作狀態，其中，又分成42％尚未找到過任何正職工作、17.1％曾經找到正職工作但目前離職。

yes123調查並指出，目前已經或曾經找到「頭路」的新鮮人，平均要投20封履歷，才會獲得一家企業的面試機會，略高於去年的19.1封；同時，必須要再面試5.4家公司，才能真正找到一份工作，略多於去年的4.8家，顯示今年新鮮人上工難度比去年略高。

此次調查也發現，今年新鮮人在求職期間，每天平均會花2小時在應徵工作上，其中甚至有近一成（9.9％）一天會投入「四小時（含）以上」找工作。

在求職態度方面，yes123調查顯示，高達55.2％的新鮮人採「先求有再求好」的態度，也有17.1％表示「寧缺勿濫」，寧可失業，也不亂應徵工作，另外27.7％則認為找工作「一切隨緣」，屬於「佛系求職者」。

對於求職中的新鮮人，yes123求職網發言人楊宗斌建議，不要陷入「先求有，再求好」字面上的迷思，所謂的「先求有」，應該是先找到有興趣、有前景、有符合性格的工作；接著「再求好」，再找到薪資能更好，福利或職位更好的工作。

楊宗斌並指出，過度隨性的求職態度，恐導致換工作的頻率過高，或常常找錯工作；反之，如果過於眼高手低，結果可能導致「高學歷」或「高技能」的人才，卻出現「高失業率」的窘境。

上述「新冠世代待業痛苦與上工開心指數調查」由yes123求職網於2020年8月5日到8月18日，以網路問卷進行抽樣，調查今年畢業或退伍（免役）會員，且正在求職或（曾）有正職工作者，有效問卷共1,238份。

(工商 )