橫跨米其林、世界50大及全球百大名廚榜的唯一華人名廚江振誠，在耗時兩年完成的紀錄片《初心》裡，真實呈現他從新加坡餐廳「Restaurant ANDRE」光榮退役的過程。

今天(8/25)正逢七夕情人節，威秀特別與江振誠在晚餐時段於MUCROWN合作推出一場情人專屬活動，先品嘗江振誠精心設計的4道限定料理，再喝杯亞洲最佳50大酒吧Draft Land的無酒精調飲，然後手牽手一起欣賞《初心》電影，讓整個情人節都被江振誠包圍。

牛筋／是拉差／鹽膚木。（圖／RAW提供）

4道料理分別是「牛筋／是拉差／鹽膚木」、「天使細麵／蟹膏／叻沙葉」、「鹽水鵝 ／高麗菜捲／青蘋果」、「東加豆咖啡／香蕉釋迦／香草可可」。其中「牛筋／是拉差／鹽膚木」是將整條牛筋經過日曬後再油炸，接著淋上RAW手工自製的Siracha辣醬與帶有酸度的鹽膚木去調味，入口酥脆，並在口中瞬間迸發出勁辣滋味，非常過癮。

天使細麵／蟹膏／叻沙葉。（圖／RAW提供）

「天使細麵／蟹膏／叻沙葉」是在煮得彈牙又吸飽湯汁的天使細麵上，放了蓋滿麵的鮮甜麵包蟹肉及蟹膏，淋上濃香微辣醬汁，更顯鮮美。

鹽水鵝 ／高麗菜捲／青蘋果。（圖／RAW提供）

這道「鹽水鵝 ／高麗菜捲／青蘋果」是以濕式熟成的燻鵝，搭配糯米糰葉、山胡椒葉，與青蘋果泥。搭配法式「高麗菜捲」(Chou Farci)，主廚特地用台灣高麗菜取代傳統常用的皺葉甘藍，一片片包裹鵝腿肉，再淋上煙燻油，香氣迷人。

另外，9/1至9/30也有加開獨家包廳觀影場，觀賞《初心》電影並加購指定套餐，亦可享用主廚悉心設計的「夏季開胃小點」及無酒精特調飲。

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(中時新聞網)