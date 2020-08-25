許多人一輩子能中一次樂透就可說是非常幸運的事，但加拿大新斯科舍省丁沃爾（Dingwall）一對超級幸運的夫妻，利林頓（Raymond Lillington）和妻子蓋伊（Gaye）似乎特別受到財神爺喜愛，竟在7年內中了2次樂透頭獎，夫妻倆也開心的直呼難以相信。

根據《CBC網路新聞》報導，利林頓和妻子蓋伊於2013年時購買加拿大的樂透「6/49」，並對中當期頭獎320萬加幣（約台幣7,238萬元），利林頓當時曾說道，「在我開獎前，我就有一股強烈的預感我會中獎。」事後，當夫妻倆領獎完畢時，2人都說將會繼續購買彩券，並開玩笑說自己一定會再次中獎。

而當本月當地的樂透開獎時，利林頓夫妻竟又再度中了頭獎1,740萬加幣（約台幣3.8億元）。利林頓事後接受訪問時不斷直呼，「這不可能是真實的。這是不可能的，這不會發生。」隨後檢查了6、7次彩券才確定這是真的，而妻子蓋伊則說，「這真的令人難以置信，我以為他在跟我開玩笑，但是當我看到他臉上的表情時，我就知道『哦，這是真實的』。」

夫妻倆人興奮表示，目前打算將這筆獎金用在5個孩子和6個孫子身上，並希望在疫情緩和後出國旅遊慶祝；此外，利林頓也表示自己將會繼續購買彩券，「如果想有機會，就得買彩券。」

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(中時新聞網)