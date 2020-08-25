飛旋小海豚陳屍後灣 成大帶回解剖研究死因 12:072020/08/25 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有民眾24日晚間發現飛旋小海豚陳屍後灣。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有民眾24日晚間發現飛旋小海豚陳屍後灣。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真） 有民眾24日晚間發現飛旋小海豚陳屍後灣。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真） 有民眾24日晚間在後灣岸際發現1隻死亡鯨豚，立即通報海巡單位，而後成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心也到場了解，發現死亡海豚是「飛旋海豚」，且還在哺乳階段，將進行解剖了解死因。 鯨豚研究人員指出，死亡鯨豚體長86公分、寬11公分，品種為「飛旋海豚」，而因身型較小有可能尚在哺乳期階段，考量鯨豚豚體完整，將帶回中心進行斷層掃描解剖研究死因。 (中時 ) #鯨豚 #研究 #海豚 #死亡 #死因 也許您會感興趣 推薦閱讀 瘟疫的規訓與懲罰--讀張翎《一路惶恐》有感 04:102020/08/25 藝文副刊 陸銀H1獲利 或現十年來首降 04:102020/08/25 全球財經 拚資訊優化 國銀掀瘦核熱潮 04:102020/08/25 金融．稅務 疫後糧食生產重要凸顯 陸農產機械銷售大回暖 03:402020/08/25 兩岸 弒母砍頭案高院引用鑑定惹議 法醫所狠打臉 20:262020/08/24 社會 綠電犧牲環保 恐成生態浩劫 04:102020/08/24 生活新聞 弒母無罪鑑定 法醫所槓上高院 04:102020/08/25 社會新聞 馬其實是蔡的恩人 04:102020/08/25 時論廣場 培力計畫 幫新二代找回自信 04:102020/08/25 地方新聞 海洋悲歌再起 金門1天2起鯨豚斷魂海岸 18:432020/08/24 生活 社會熱門新聞 農曆七月幫用路人過車關 交警放大絕 - 社會 人倫悲劇 高中女遭鬼父獸弟性侵7天 懷孕不知誰是孩子的爸 - 社會 醫師診間激戰病患人妻6年 綠帽夫見2人婚紗照氣炸 - 社會 假冒張清芳、李嘉誠秘書詐上億騙國家隊口罩 騙扁小子黃琪遭檢求重刑 - 社會 婦搭公車迷途 女兒的貼心之舉助警送返家 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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