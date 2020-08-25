有民眾24日晚間發現飛旋小海豚陳屍後灣。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

有民眾24日晚間發現飛旋小海豚陳屍後灣。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

有民眾24日晚間在後灣岸際發現1隻死亡鯨豚，立即通報海巡單位，而後成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心也到場了解，發現死亡海豚是「飛旋海豚」，且還在哺乳階段，將進行解剖了解死因。

鯨豚研究人員指出，死亡鯨豚體長86公分、寬11公分，品種為「飛旋海豚」，而因身型較小有可能尚在哺乳期階段，考量鯨豚豚體完整，將帶回中心進行斷層掃描解剖研究死因。

(中時 )