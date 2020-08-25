北市觀傳局宣布，原訂8月22日舉辦的「2020大稻埕情人節」，因巴威颱風緊急宣布延期，25日確定活動將於週六8月29日登場，480秒愛你愛你煙火秀強力放閃。

北市觀傳局局長劉奕霆表示，22日活動因颱風臨時喊卡，經過市府團隊緊急協商及審慎評估天氣後，確定活動延至8月29日同時間同地點登場，長達480秒的「愛你愛你煙火秀」不變。

劉奕霆指出，現場有萬芳、艾怡良等重量級歌手5小時情歌接力演唱也沒變，周邊文創市集及胖卡美食略為調整，整體活動精彩度不變，依然充滿粉紅泡泡，誠摯邀請民眾帶著心愛的家人、朋友、情人來到現場，攜手共度專屬彼此浪漫的夜晚。

觀傳局呼籲，為因應活動人潮，8月29日活動當天實施水門及市區交通管制：自8月29日上午6時起淡水河 1 號到 6 號水門管制車輛通行，下午6時起活動周邊市區道路實施交管，部分公車改道及站位取消停靠，8月28日10時堤外停車場及相關道路停車格淨空，請民眾多加注意。活動當天現場無提供車位，會場接近捷運北門站、中山站、雙連站、大橋頭站，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往參加活動。

(中時 )