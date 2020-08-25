一連展出4天的「2020 台灣機器人與智慧自動化展」，於22日圓滿落幕，於展出同時，新光保全也舉辦「智慧型保全機器人競賽」，迄今邁入第10屆，舉辦多年的競賽目的是扶植台灣學子發展機器人專業，讓台灣大專院校的年輕人發揮創意於技術上，並提升產業發展。

機器人產業發展話題不斷，早在2004年開始，新光保全與中正大學合作研發全台灣第一台保全機器人，並開始陸續合作開發保全機器人及環境監控機器人，累積研發經驗及能力，截至目前為止共開發出多款智慧型機器人。

至今百家齊嗚，技術進步快速，因此新光保全採取策略聯盟的方式，以科技取代人力的智慧安防服務，包括以影像辨識人形的「AI智慧影像保全」；和事業群新誼整合共同展出「多人多臉簽到系統」，以及與合作廠商松山科技、優式機器人，展出「全領域應用智動櫃台」與「智能電動護草機器人」，並看準在銀髮照護發展的商機，也展出「穿戴式外骨骼機器人」，進行技術與業務上的合作，共同開拓新藍海，希望透過科技智慧化，結合彼此know how創新應用在各種場域，達到更完善的防護。

2020新光保全智慧型機器人競賽，本次由11所大專院校入圍，隊伍於8月20日舉辦決賽、8月22日頒獎。冠軍為國立高雄科技大學電機工程系，亞軍國立高雄大學、季軍國立臺灣科技大學，本屆機器人競賽總獎金45萬元，藉由賽事激勵眾多學子、持續研發機器人成為專才，對於後疫情時代的產業發展，機器人被視為下一個明星產業，未來，新光保全也持續辦理相關競賽，讓台灣學子有舞台可以表現機器人專業的未來，更朝向家用與服務型機器人發展，也為培育產業人才奠定良好基石。促進機器人產業持續精進向前大步邁進，為國家及社會做出貢獻。

(中時 )