前台大公衛學院院長詹長權突然宣布取消召開記者會，拒絕說明彰化萬人血清抗體調查結果，引起各方揣測背後的政治勢力攪動，雖然前副院長陳秀熙強調取消原因與指揮中心無關，但從前任兩位「逆時中」的院長、副院長都落馬來看，衛福部長陳時中大動作要政風處介入調查彰化衛生局開始，這項血清流行病學調查結果就注定胎死腹中。

詹長權在擔任院長期間，多次主持防疫研討會，批評指揮中心對於入境普篩策略的不作為，陳秀熙也認為，對國內社區進行大規模篩檢有助流行病學調查，可對疫苗開發與檢視社區防疫帶來啟發，兩人一搭一唱，因此長期被外界視為「逆時中」的代表人物，這次在續任院長和副院長雙雙失利落馬，時間點也格外引人注意。

知情人士皆知，雖然新院長鄭守夏八月一日已接任台大公衛學院院長，但事實上詹長權至今尚未完成交接任務，表面上交接，事實上資料卻還緊握在詹的手中，交接等於只做一半，外界無不揣測，正是因為要趕著公佈這份血清調查結果，卻沒想到因為做出一例確診的美國返台案例，指揮中心就有如逮到機會般，派出政風處介入調查。

想必詹長權從未料到陳時中會逮到機會將大刀揮向彰化衛生局，一方面指揮中心向其他縣市衛生局殺雞儆猴，另一方面對詹長權、陳秀熙而言，更有警告意味，要2人別再進行「逆時中」的相關研究，否則後果恐不堪設想

也因此，新任台大公衛學院院長鄭守夏，甫上任就接到這塊燙手山芋，立刻選擇大動作與詹長權、陳秀熙兩人切割。讓外界意外得知台大公衛學院內部的派系糾葛，同時也不得不宣布取消公布血清調查的結果。

(中時 )