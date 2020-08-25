忠犬救主！澳洲雪梨日前一名6旬婦女，深夜熟睡時，一名歹徒闖入臥房，衝突中伸出雙手企圖將她勒斃，此時婦女飼養的一隻比特犬，快速衝入房間攻擊歹徒，順利將人嚇跑，成功救了女主人一命。

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據每日郵報報導，這起事件發在當地23日凌晨4時許，家住雪梨西北部的班德拉（Susan Bandera），當時正在熟睡，不料被一名闖入屋內的34歲男子貝尼（Peni Naiserelagi）嚇醒。

當貝尼看到班德拉醒來時，開始對她展開攻擊，還伸出雙手想把班德拉勒斃，就在班德拉陷入危險之際，她飼養的比特犬聽到女主人臥房裡有動靜，便快速衝進主人房間狠咬歹徒，經過一番激烈打鬥後，成功讓歹徒逃離現場。

新南威爾斯省警方獲報後前往該處民宅展開調查，據傳被告及被害人都認識對方，事發當日晚上10時許，警方在貝尼的另一個住處將他逮捕，並控告他非法闖入民宅及蓄意殺人等罪。

美國底特律市日前發生一起比特犬咬死人慘案，一名9歲小女童與哥哥在住家附近騎腳踏車，孰料在巷弄間突遭3隻比特犬圍攻，小女童被撲倒在地啃咬，旁人見狀馬上出手救援，不過小女童最後仍不幸喪命，父親抱著滿身是血的她痛哭失聲，場面令人鼻酸。儘管比特犬生性兇猛，卻對主人極為忠誠，班德拉要不是愛犬及時救援，恐性命不保。

(中時新聞網)