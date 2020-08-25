因應新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心為避免篩出偽陽性個案，堅持不普篩，遭前衛生署長楊志良及葉金川質疑「難道別的國家都是傻瓜？都是做心酸的嗎？」普篩議題在網路上引起多方論戰，有網友一句話道出背後真相，反嗆不要笑死人。

中央流行疫情指揮中心為避免篩出偽陽性個案，指揮官陳時中堅決表示，普篩這條路絕對不會走，前衛生署長楊志良、葉金川都質疑，其他國家做普篩難道都傻瓜？對此，有網友在PTT以「入境普篩的事情到底有什麼好吵的？」為題發文，引起熱議。

原PO在PTT貼文指出「難道普篩完了就不用防疫？難道普篩結束就不用戴口罩？當然都不是啊，普篩結束後還是要防疫，那現在政府不就是在防疫，因此現行狀況，普篩就是沒有用且浪費資源的事情，重點是普篩完，台灣還是要走在防疫的道路上，那大家在吵什麼？」。

不少網友紛紛回應「台灣建立SOP防疫成功，其他國家聽信WHO的話，現在什麼模樣大家看不出來嗎？不要笑死人了」、「搞不懂吵什麼，台人做不到的永遠就是尊重專業」、「德國都已經說話了，還有人繼續吵，尊重專業到底多困難」。

德國日前規定8月8日起，凡自疫情高風險地區回國者，一律強制篩檢，但由於實驗室已不堪檢疫量負荷，有地方首長與病毒專家認為，入境普篩作法應有所調整。陳時中接受媒體採訪時表示，多國以普篩方式代替居檢防疫成效都不佳，「做得好的人要學失敗的人，我想不懂這個道理」，並反問「台灣有需要去冒這個險嗎？」。

(中時新聞網)