藝人徐乃麟去年遭爆料「假賣屋真詐財」，舉行記者會拿出內湖豪宅買賣文件自清，但豪宅蔡姓買家不滿徐公布他的身分證字號等個人資料，控告徐涉嫌違反《個資法》，台北地檢署調查認為，徐被控詐欺，為演藝事業和名譽而公布文件釐清事實，符合個資法特定利用目的範圍，沒有侵害他人利益犯意，徐罪嫌不足，今不起訴徐。

去年蔡姓建商爆料與人合夥，要購買徐乃麟名下豪宅當資產，到大陸申請開公司，但房子未點交，還被拿去設定抵押，指控徐詐欺。

為此，徐乃麟舉行記者會，拿出房屋買賣契約等文件，澄清他當初以低價賣房，因催促對方處理房款問題不成，才將房子登記回自己名下，相關抵押設定都經對方同意。

檢方調查，蔡姓建商等人指控徐乃麟詐欺等案，士林地檢署在2017年已不起訴結案，認為徐因身為藝人，面對爆料，選擇公布相關文件來捍衛名譽，雖未遮掩蔡姓建商個資，但並非出於損害他人利益的意圖，也未逾越釐清爭議的特定目的，不構成違反個資法，今將徐不起訴。

(中時 )