前總統馬英九10日曾表示，解放軍攻台「首戰即終戰」，讓台灣沒有機會等美軍馳援，而且現在美軍根本不可能來。所以一個做總統的人不該告訴同胞台海發生戰事可以撐幾天，而是告訴同胞可以讓戰爭不發生，引發外界議論。對此，海峽兩岸經貿文化交流協會祕書長鄧岱賢直言，馬英九沒說錯，因為大陸不必花費一顆子彈，只要宣布台海是戰區，台灣經濟就會倒退30年，而亂成一團。

鄧岱賢日前在陸媒《東南衛視》的政論節目《海峽新幹線》上表示，台灣民眾一定要有憂患意識，千萬不要被麻痺了。大家都知道台灣老一輩的人經歷過戰爭，所以他們知道戰爭的危險性和毀滅性。

鄧岱賢更表示，現在民進黨會告訴台灣民眾，美國會出兵保衛台灣，他在這邊很語重心長地說，那是不可能的事。為何美國現在會派偵察機巡弋，主要有兩個目的，一就是在美國大選製造緊張狀態，為美國總統川普的選情加分。另一個就是趁這個時候賣武器給台灣，以爭取國內軍火商和勞工的支持。所以美國不會為台灣而戰。

鄧岱賢認為，台灣人民要有正確的概念，不要有幻想美國會來支持，所以就可以做一些挑釁的行為。如果兩岸真的爆發戰爭或者衝突的危險，這一定就像馬英九所說的「首戰即終戰」，因為大陸不必花費一顆子彈，只要宣布台海是戰區，只要宣布台灣某些支持台獨的就是戰犯，這樣的話，台灣經濟就會倒退30年，這時大陸連出兵都不用，台灣就會慌亂成一團。

鄧岱賢指出，台灣一定要有避戰的憂患意識，千萬不要變成美國的馬前卒，或是美國戰爭的實驗場所，到時候如果真的爆發，毀滅和受傷的都是台灣民眾。至於要如何有憂患意識，就是要反對台獨，避免挑釁，要和大陸和平發展，從消極面到積極面的促進合作，這樣才是維護台海和平的穩定繁榮發展的最好策略。

(中時新聞網)