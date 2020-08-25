對新冠肺炎疫苗開發的樂觀希望，除了推進美股隔夜的全面收紅，亦燃起南韓經濟反彈的寄望，儘管南韓國內疫情不佳，衛生單位極力控制中。
周二南韓KOSPI指數至午間上漲32點或+1.4%，為2362點。KOSPI指數準備連續第三個交易日收高。
美國生物製藥公司Moderna表示，對歐盟供給8000萬劑新冠疫苗的交易已接近完成。該消息激勵投資人信心，視疫苗為快速和一勞永逸地壓制疫情良方，特別是華爾街激起經濟快速反彈的信心，讓美股主要指數攀高，標普周一收3431點，道瓊工業漲1.35%，那斯達克漲0.6%。
南韓今日新報280名確診數，連兩日壓制到300名以下。但是首爾的疫情為韓股另一不確定因素。
那指創新高，南韓同業受激勵，三星電子漲1%，SK海力士漲2.25%。此前韓媒報導，三星和SK海力士正透過美國公司向美方探詢，其記憶體業務是否包含在美國對華為技術制裁範圍內，若為真，將斷貨華為記憶體供應。
美國Moderna創佳績，競爭同業三星生物製藥跌0.37%，賽德瑞恩跌0.97%。
現代汽車高漲4.3%。浦項鋼鐵漲1.2%。
韓元上午上漲2.9韓元，1186.2韓元兌一美元。
(時報資訊)
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