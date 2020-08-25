台積電(2330)技術論壇今天登場，因為疫情關係，台積電技術論壇第一次以線上形式舉辦。台積公司總裁魏哲家於技術論壇中表示，7奈米出貨達到10億顆晶粒，5奈米正加速量產，強效版5奈米預計2021年量產，3奈米製程技術將於2022年下半年量產。

魏哲家指出，這次疫情對世界各地都很艱難，尤其是必須與親友隔離的人，但在科技的協助下，還能夠聯絡彼此，互相打氣；魏哲家說，半導體產業在這方面貢獻良多，不僅讓人與人之間的聯繫變成可能，運算能力還可以協助研究人員、科學家更深入廣泛了解疾病，找到治療方法。

魏哲家表示，台積電將持續成為提供技術及產能提供者，7奈米量產後支援行動裝置、5G與智慧車等創新，已創下出貨10億顆晶粒的里程碑。7奈米量產一年後，台積電推出強效版7奈米，是第一個導入極紫外光(EUV)技術的製程。

目前台積電5奈米正在台積公司晶圓18廠加速量產，強效版5奈米預計2021年量產，以5奈米為基礎發展的4奈米將於2021年第4季試產。魏哲家表示，3奈米預計2021年試產，2022年下半年量產，相較5奈米，3奈米速度提升15%，功耗降低30%。

台積公司在今年7月創下了一個里程碑，其採用7奈米製程生產出第10億顆的良好裸晶(good die)；7奈米晶片於2018年4月才進入量產，目前台積電已經以7奈米製程技術為數十家客戶的100多種產品製造晶片，產出的晶片面積足以覆蓋超過13個曼哈頓街道區塊，而每個晶片當中有超過10億個電晶體，達到百萬兆等級，或者是超過10的18次方個7奈米電晶體。

(時報資訊)