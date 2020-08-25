IC設計千金之一祥碩(5269)今除息，儘管大盤強勁走揚，但祥碩今卻開高走低，呈現貼息，盤中股價下挫逾1%，日K線翻黑。

祥碩今年在AMD新品動能加持下，今年股價已經翻漲逾3倍，從年初657元最高一度達8月初最高點1960元，被稱IC設計飆漲股之一，加上今年祥碩認股文曄(3036)，有利於其打開先前站比較低的大陸市場，對長線營運有助益。

祥碩為AMD重要供應鏈，隨著AMD和英特爾的較勁持續白熱化，AMD積極推出新品，祥碩也順勢受惠，加上今年適逢疫情衝擊，帶動PC等需求持續位居高峰，超微先前也預估今年全球桌機市場將年增逾兩成，預計在居家辦公、遠距教學等風潮這助威下，成長幅度將更勝預期。

祥碩第二季單季合併營收13.09億元、季減少17.5%，相較今年首季相似，單季毛利率為52%，惟因認列轉投資文曄(3036)獲利，單季稅後淨利達8.23億元，季成長約67%，更相較去年同期大增290.8%，創下歷史新高水準，每股稅後盈餘為12.27元，是首度單季賺逾1個股本；累計上半年稅後純益達13.15億元，年增加173%，每股稅後盈餘20.7元，光是上半年就已經賺進逾2個股本之多。

(時報資訊)