金融股今天由富邦金(2881)領漲挑戰年線反壓。富邦人壽金融資產未實現損益方面，今年受到新冠病毒疫情影響，合計未實現損益由去年Q4的620億元，降至今年首季的的-570億元，之後隨著Q2股債金融資產評價上揚，未實現損益回升至435億元。避險策略而言，富邦人壽2Q年化避險成本116bps，較1Q增加28bps；展望H2，台美利差持續收窄，預估全年避險成本可望收斂。

富邦金上半年獲利年增35%，稅後淨利373億元，EPS 3.36元。獲利雙引擎北富銀、富邦人壽分別貢獻94億元、234億元，獲利貢獻占比為4.5%、60.8%。整體而言，上半年北富銀因呆帳費用較去年同期增加10.2億元，壓抑獲利表現；然而，受惠富邦人壽上半年投資收入增加，獲利年增115%，帶動整體金控獲利年增長35%。上半年的年化ROE、ROA分別為12.39%及0.86%，普通股每股淨值50.8元。

富邦人壽第2季對台股部位市值大增1109億元，季增34%，此外，富邦人壽上半年加碼不動產較多，金控總經理韓蔚廷表示，不動產目前占整體資產規模並不大，主管機關也有限額規範，富邦人壽還有空間，未來會看市場狀況與機會來做調整。

(時報資訊)