因中國氣溫炎熱，加上部分地區遭受洪災，使其鋼鐵需求逐漸趨緩；據了解，截至8月21日，中國鋼廠的高爐每周產能利用率從95.2％降至94.8％，使周一國際鐵礦石價格收低，但澳洲礦業巨頭福蒂斯丘金屬集團表示，該集團淨利潤創歷史新高，主要受惠於中國強勁需求，並看好中國會持續復甦，預測長期鐵礦石價格仍有上漲空間。

周一(24日)報價，62%國際鐵礦石價跌2.2美元，報每公噸124.45美元；65%國際鐵礦石價跌2.4美元，報每公噸132.5美元；58%國際鐵礦石價跌1.45美元，報每公噸112.9美元。

大連期交所鐵礦石期貨收盤下跌1.8％，至每噸833元人民幣（120.44美元），盤中稍早跌至831元的低點，焦煤上漲0.7％，至每噸1,218元人民幣，焦炭下跌0.5％，至每噸1,938元人民幣；上海期交所10月交貨螺紋鋼至每噸3,781元人民幣，熱軋卷下跌0.6％，不銹鋼期貨漲1.5％，至14970元每噸。(商品行情網)

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