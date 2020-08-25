美國超過一半的州現在已經獲准向勞工每周加發300美元失業保險金。

由於府會遲遲無法就新一輪紓困案的規模與細節達成協議，美國總統川普本月初自行簽署行政命令，授權聯邦政府向條件符合的勞工每周加發300美元失業給付。

過去幾周以來，美國大部分州政府已向聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency）申請加發失業給付金的撥款，並已獲得批准，但目前為止僅有亞利桑那州已經就勞工申請案予以給付。

其他將在未來幾周開始撥付額外福利金的州，包括阿拉巴馬、阿拉斯加、加州、科羅拉多、喬治亞、愛達荷、印第安那、愛荷華、肯塔基、路易斯安那、馬里蘭、馬薩諸塞、密西根、密西西比、密蘇里、蒙大拿、新罕布什爾、新墨西哥、紐約州、北卡羅來納、奧克拉荷馬、賓州、羅德島、田納西、德州、猶他、佛蒙特與華盛頓。很快可能會有更多州獲得聯邦的撥款許可，而南達科他州是美國目前為止仍然拒絕該補貼的地方政府。

(時報資訊)