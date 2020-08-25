陳時中出席衛福部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮 11:582020/08/25 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中25日出席衛生福利部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮前，回答媒體的問題。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部長陳時中25日出席衛生福利部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，在相關人員陪下，走進會場。（鄭任南攝） 衛福部長陳時中25日出席衛生福利部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，典禮中跟隨全場的帶動唱活動，比出戰鬥的手勢。（鄭任南攝） 衛福部長陳時中（中）25日出席衛生福利部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，頒獎後也同樣獲贈花束，與得獎的護理人員合照留念。（鄭任南攝） 衛福部長陳時中（前排中）25日出席衛生福利部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，與所有獲獎的醫護人員及貴賓一同進行合照。（鄭任南攝） 陳時中今(25)日出席衛生福利部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮。 (中時 ) #陳時中 #護理 #衛福部 #頒獎典禮 也許您會感興趣 推薦閱讀 原鄉守護者4／堅持伸張醫療正義 白衣天使飛翔山谷間照顧原鄉健康 07:472020/08/24 社會 台灣永續投資趨勢 今研討 04:102020/08/25 證券．權證 蔡總統主祭 台美共同紀念八二三戰役 酈英傑率AIT官員陪祭 04:102020/08/24 政治要聞 陳時中研議 外國入境者採檢 04:102020/08/25 生活新聞 蔡英文聲望 驟增7.3個百分點 04:102020/08/25 政治要聞 駁斥喊卡與指揮中心有關 陳時中：彰化萬人血清應該公布 11:222020/08/24 生活 原鄉守護者2／國小生照顧失智長者 「老幼共學」促進族語傳承 07:472020/08/24 社會 陳時中獲有庠科技貢獻獎 防疫下半場才剛開始 04:102020/08/25 財經焦點 政風查彰化衛生局 陳時中透露結果了 20:492020/08/24 生活 2020台灣永續投資趨勢研討會 8／25登場 20:582020/08/24 財經 生活熱門新聞 逛藥局驚見中衛口罩沒人買 她搶2盒下一秒悲劇 - 生活 鬼門開！今年好兄弟特兇 命理師示警3生肖少出門「恐被抓交替」 - 生活 周三起3天全台有雨 彭啟明揭下個颱風生成時間 - 生活 女友全家失業他月給10K孝親費 準岳母一句話讓他想分手 - 生活 藥師揭國家隊口罩秘密 網友聽完全震驚了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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