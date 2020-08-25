衛福部長陳時中25日出席衛生福利部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，在相關人員陪下，走進會場。（鄭任南攝）
衛福部長陳時中25日出席衛生福利部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，在相關人員陪下，走進會場。（鄭任南攝）
衛福部長陳時中25日出席衛生福利部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，典禮中跟隨全場的帶動唱活動，比出戰鬥的手勢。（鄭任南攝）
衛福部長陳時中25日出席衛生福利部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，典禮中跟隨全場的帶動唱活動，比出戰鬥的手勢。（鄭任南攝）
衛福部長陳時中（中）25日出席衛生福利部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，頒獎後也同樣獲贈花束，與得獎的護理人員合照留念。（鄭任南攝）
衛福部長陳時中（中）25日出席衛生福利部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，頒獎後也同樣獲贈花束，與得獎的護理人員合照留念。（鄭任南攝）
衛福部長陳時中（前排中）25日出席衛生福利部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，與所有獲獎的醫護人員及貴賓一同進行合照。（鄭任南攝）
衛福部長陳時中（前排中）25日出席衛生福利部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，與所有獲獎的醫護人員及貴賓一同進行合照。（鄭任南攝）

陳時中今(25)日出席衛生福利部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮。

(中時 )

#陳時中 #護理 #衛福部 #頒獎典禮