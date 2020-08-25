桃園市八德區大愛里長林永泰遭檢方指控，為求當選將他的妻子及妹妹、友人等9人，虛偽遷徙戶籍後投票支持他，台灣高等法院維持一審判決，認為當選人只需有虛偽遷徙取得選舉權進行投票者，不問人數多寡都構成違法，判決林男當選無效確定。

高院認為，林男的4名友人並未實際居住於遷入地址的房屋，且無法合理說明為何遷入該處有助於改運，另也無將戶籍遷至倉庫之理，虛偽遷徙戶籍人數是否影響當選票數，與違反選罷法無關，判決林男當選無效。

(中時 )