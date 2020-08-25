靠虛偽遷戶籍投票當選 桃市八德區里長被判當選無效 12:092020/08/25 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區大愛里長林永泰遭檢方指控，為求當選將他的妻子及妹妹、友人等9人，虛偽遷徙戶籍後投票支持他，台灣高等法院維持一審判決，認為當選人只需有虛偽遷徙取得選舉權進行投票者，不問人數多寡都構成違法，判決林男當選無效確定。 高院認為，林男的4名友人並未實際居住於遷入地址的房屋，且無法合理說明為何遷入該處有助於改運，另也無將戶籍遷至倉庫之理，虛偽遷徙戶籍人數是否影響當選票數，與違反選罷法無關，判決林男當選無效。 (中時 ) #當選 #戶籍 #投票 #判決 #遷徙 也許您會感興趣 推薦閱讀 環團敲鍋 催生新版空汙條例 04:102020/08/25 地方新聞 陳其邁巿府就職 藍議員批新潮流綁架 08:452020/08/24 政治 拒當時力橡皮圖章 曾玟學走定了 04:102020/08/25 政治要聞 人生觀大不同 各走各的路 台裔參議蓮舫主動離了另一半 09:572020/08/25 國際 安心聘僱不踩雷 小吃店應徵外國人先查證件再上工 15:312020/08/24 生活 台新金釋善意 積極協商彰銀案 04:102020/08/25 財經焦點 曾玟學退黨後果嚴重 網友嘆：時力完蛋了 10:222020/08/24 政治 機車汰舊換新補助 不用再跑原戶籍 04:102020/08/25 金融．稅務 兩岸議題「雙英對決」 網友投票出現驚人差距 09:362020/08/25 政治 戶籍遷出又遷回 e化申請省稅金 15:012020/08/24 房市新訊 社會熱門新聞 人倫悲劇 高中女遭鬼父獸弟性侵7天 懷孕不知誰是孩子的爸 - 社會 農曆七月幫用路人過車關 交警放大絕 - 社會 醫師診間激戰病患人妻6年 綠帽夫見2人婚紗照氣炸 - 社會 假冒張清芳、李嘉誠秘書詐上億騙國家隊口罩 騙扁小子黃琪遭檢求重刑 - 社會 婦搭公車迷途 女兒的貼心之舉助警送返家 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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