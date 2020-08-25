92歲林姓老翁右腳誤剪右腳中指前端，還剪掉部分骨頭，造成開放性傷口。（衛福部豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

腳部X光檢查顯示，老翁不僅剪掉右腳中指前端，還剪掉部分骨頭。（衛福部豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

台中92歲林姓老翁因為腳趾患有灰指甲，又厚又硬非常難剪，家人平常會帶他到指甲店請店員協助。林翁上個月因等不及修剪，自己拿廚房用的料理剪刀剪指甲，不料老眼昏花，竟也把腳趾頭剪了，家人發現老翁腳趾血流不止，趕緊送到衛服部豐原醫院救治。

豐原醫院傷口外科醫師陳明澤表示，患者因腳趾甲變長，拿了較大、較鋒利的料理用剪刀修剪，不料剪掉右腳中指前端，還剪掉部分骨頭，造成開放性傷口，到院後因傷口無法完全縫合，因此將傷口覆蓋保護，讓它自然癒合。

陳明澤說明，糖尿病患容易併發灰指甲，因指甲受黴菌感染，造成指甲變厚、變硬，若指甲剪很難剪斷，就應就醫協助治療。糖尿病、末梢循環不佳或周邊神經病變的患者，建議要積極治療，避免因肢端微小傷口併發細菌感染，導致嚴重併發症。

豐原醫院皮膚科主任吳育欣表示，治療灰指甲的方式可分為外用藥及口服藥治療兩種。外用藥依藥物機轉、劑型而使用方式有所不同，需使用直到痊癒為止，通常療程9至12個月，甚至更久。

感染情形嚴重或外用藥效果不佳，則建議以口服抗黴菌藥1天1次，手指甲受感染者需服用6至12周，腳趾甲需服用12至24周，甚或更久，治療時間視指甲生長速度而有所不同，通常耐心服藥，治療率可達百分之80以上。

(中時 )