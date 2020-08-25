美國時間8月24日被公認為「小飛俠」布萊恩日，「戰神」艾佛森親筆寫了一篇長文，悼念布萊恩。

致親愛的科比：這（寫這封信）是非常艱難的，但我需要將我心裡話表達出來。所以，大家請為我和科比讓路，最後一次，請為我們清出油漆區。Kobe Bean Bryant…我的兄弟。

當我第一次看到你對抗喬丹時，你才18歲，但我知道你是個殺手。就在那時，我已經意識到你會成為籃球場上的一個傳奇。你面對喬丹的那股拼勁，一點都沒有恐懼和退縮。雖然說我之前和你的交手就知道你是多麼的厲害人物。那晚你面對麥可喬丹時樣子十分凶狠，沒有任何恐；懼當我看到你面對喬丹時的樣子時，我就知道你和我志趣相投。

我們可能在不同的環境下長大，但當我看到你在籃球場上的樣子，看到你努力的樣子。我就知道我們的心態和意志是一樣的。我個子不高，但在我的心裡，我每天晚上都能成為一個巨人。你身高6英尺6，雖然得分對你來說非常容易，但那對你來說還是不夠。你想要成為最偉大的籃球運動員，這項運動的佼佼者。

記得我第一次來到洛杉磯，我們的新秀賽季嗎？你到酒店來接我，我們一起去吃飯。你問我吃完飯後要做什麼。我說我要去夜店。嗯，我們可是在洛杉磯，不是嗎？所以我要去夜店，來吧，老兄。你說了什麼？「我要去健身房。」

你可能是籃球歷史上唯一一個神秘感沒有被誇大的。曼巴不是神話。伙計，這些東西對你的描述甚至都還不夠。不管是凌晨1點，2點，3點，我們都知道你在哪裡。

我和你，每次走上那個球場，我們就已經準備好了去戰鬥。但我們之間的競爭從來都不是充滿仇恨的，從來沒有隔閡。就好像兩個重量級的拳擊手在比賽期間互相毆打，在當比賽結束的那一刻，剩下的就只是愛和尊敬。偉大的人需要同伴，我們也需要彼此，就像麥可傑克生需要Prince，泰森需要霍利菲爾德那樣。

每個人都需要身邊有一個人，可以對他說：「喔！你這是個'混蛋？哈！ 我也是。」你真的就是那個傢伙。你是我在比賽中碰到的最強悍的球員，是我見過的最冷血的連環殺手，我見過最兇悍的競爭者。我記得聽到過這樣一個故事，說你在客場比賽路上，看到我在麥迪遜公園球場對上尼克的時候，得了35分的那場比賽，然後你變得十分抓狂，你砸碎了酒店的房門，然後你開始對我展開像CIA一般的調查。「給我AI所有資料」。我敢肯定就是這樣的。就好像你在調查大白鯊在太平洋裡是如何捕殺海豹的類似的。

我不會阻擋你，沒有人能阻擋你。你是科比，你會做你想做的一切事情——因為你是一個狙擊手，刺客，一個冷血殺手... 我講述的是過去的你，可我現在仍十分激動。我還不覺得這一切是真實的。你是我的兄弟。

我總是很自信，我知道我能做什麼。我是一個得分者，一個贏家，我有自己的方式，我贏了很多比賽。但你是冠軍。你有冠軍戒指，很多很多的冠軍戒指。全世界的人都愛你，你也被我全家人愛著。我大女兒非常喜愛科比，雖然她很想讓自己的爸爸贏，但她也非常想要看到科比能狀態超群。我的孩子們經常吵著想要當時的科比鞋子，他們身穿著8號和24號，因為你是他們的英雄。如果我說實話，你也是我的偶像，我的英雄。雖然你比我小，但因為你所犧牲的一切，為籃球運動付出的一切，我對你充滿的敬意。

我永遠都不會忘記。你已經不在這個地球上了，但你從未離開。每次提起布萊恩時，記憶瞬間就會湧現。我還能看見你手指著天，在多倫多得了81分後走下場的畫面；我還能看見你像喬丹一樣在贏了總冠軍之後，跳起的畫面；我還能看見你在罰球線上，站在我身邊，微笑著不說話，只是看著我，你的眼神告訴我，來決鬥吧！

那些記憶永遠都不會消失。是的，想起你的時候，我們會流淚。想到你已經離開我們，我們會哭泣。但也因為你留給我們回憶，我們會露出笑容。

我不知道該如何結束這封信。我不知道該如何與這樣一個NBA傳奇，一個父親，一個丈夫，一個朋友說再見。我真的沒法用語言描述。

我只知道，我永遠愛你，兄弟！

(中時 )