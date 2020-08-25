台北市議員羅智強引用「國際危機組織」數據，指民進黨讓台海不安全是國際社會公認事實，新北市長侯友宜25日被及此事問到此事指出，民眾安全感來自政府勇於承擔、直接面對，外面評估可以參考，最重要要對自己有信心，面對所有挑戰，中華民國是2300萬人組成，國人上下一起同心齊力，才是最重要的關鍵。

羅智強昨晚在臉書指出，蔡英文拿「國際社會」與「主流民意」為自己背書，但事實是，總部在比利時的國際危機組織，在陳水扁執政8年時期，認證台海4次不安全；蔡英文執政4年時期，認證台海4次不安全，而馬英九任內，則是0次。民進黨讓台海不安全，這才是國際社會公認的事實。

羅智強說，台灣的主流民意永遠把「和平」、「民主」放在優先。我們緬懷八二三砲戰，但全力避免下一個八二三砲戰；我們尊敬軍人「戰至最後一兵一卒」的決心，但絕對不要犧牲任何一位中華民國國軍，只為了領導者個人的私利

羅智強呼籲蔡英文，不要再從慈禧太后抄台詞了。抗中可以有助於民進黨的選情，但被當成籌碼博奕的，是全台灣人民的生命安全。

(中時 )