yes123求職網25日公布最新調查指出，今年應屆畢業或退伍且曾經求職過的新鮮人，目前有40.9％已找到或正在從事正職工作，進一步調查薪資發現，這群職場菜鳥原本預期的月薪平均為29,244元，但實際領到的月薪平均落在28,153元，期望與實際落差1,091元。整體來說，高達四分之三（75.1％）的新鮮人不滿意現在的薪資。

若跟去年相比，今年新鮮人期待跟實際的月薪也呈現「雙降」！yes123指出，今年新鮮人期望的月薪平均為29,244元，比起去年的29,655元，少了411元，等於調降1.4％；另，今年已上工的新鮮人實際領到的月薪，平均落在28,153元，比起去年的28,736元，也少了583元，等於下滑2％。

yes123調查並指出，高達59.7％的新鮮人覺得自己「學非所用」，更有66.8％已上工的新鮮人對現在的工作內容「無成就感」，因此，在衡量「薪資滿意度」與「工作成就感」，目前新鮮人自評上工開心指數平均43.6分，不僅低於去年的45.2分，創下七年新低，其中打「零分」的也高占13.8％。

觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌表示，新鮮人身處「疫情年」，即使千辛萬苦找到工作，卻也碰上青年低薪化的大環境，一旦無法學以致用，又缺乏職場成就，想要真正開開心心去上班，其實有相當的難度。

他並指出，點燃新鮮人離職的導火線，可能包括「工作報酬率過低」、「看不到自己的未來」、「現實與理想落差大」，以及「工作高壓，卻無法抗壓」。但楊宗斌也提醒新鮮人，換工作頻率太高，例如在一家公司總是無法待滿一年以上，容易被企業貼上「穩定度差」、「抗壓性低」的標籤，對後續求職恐有負面影響。

上述「新冠世代待業痛苦與上工開心指數調查」由yes123求職網於2020年8月5日到8月18日，以網路問卷進行抽樣，調查今年畢業或退伍(免役)會員，且正在求職或(曾)有正職工作者，有效問卷共1,238份。

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