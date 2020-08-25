櫃買中心系列共七場次主題「業績發表會」，在上周連三場次以及24日「生技醫療」主題業績發表會後，25日舉行第五場次「富櫃200（二）」主題業績發表會登場，邀請砷化鎵晶圓代工大廠穩懋（3105）、陶瓷粉末及利基型元件廠商信昌電（6173）、及消費性產品連接器廠商良維（6290）等三家上櫃公司，以線上直播方式說明最新業績及產業營運展望。

本周後續還有兩場次，分別是「櫃買特色」及「富櫃200（三）」主題業績發表會；其中8月27日第六場次為「櫃買特色」主題業績發表會，邀請桓達（4549）、元大期（6023）、岳豐（6220）等三家上櫃公司，也是以直播方式進行。

8月28日為第七場次「富櫃200（三）」主題業績發表會，邀請博大（8109）、力旺（3529）、金可-KY（8406）等三家上櫃公司。櫃買中心特別指出，為加強在地化服務及拉近投資人與中部企業的距離，8月28日「富櫃200（三）」主題業績發表會在台中裕元花園酒店舉行，該場次場次是開放現場參與，可至櫃買中心活動網頁報名。

櫃買中心指出，各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看及查詢。

(工商 )