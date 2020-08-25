日月潭櫻舞飛揚活動還安排在日月潭旁做瑜珈，給運動愛好者相當特別的體驗。（大會提供）

由中華民國運動休閒推廣協會所舉辦的「MERRELL 2021日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽」邁入第9屆，明年1月24日將於日月潭向山遊客中心舉辦，本屆以日月潭白鹿追逐傳說故事為主題，賽事吉祥物白鹿「拉魯LALU」首次登台亮相，帶領民眾一同走進幽靜神秘的日月潭傳說。

由美國戶外品牌MERRELL連續冠名贊助第6年的日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽，把運動與觀光旅行結合，開闢環潭健走組，邀請觀賽的親朋好友和享受運動的朋友，透過健走不競速的方式，體驗日月潭的湖光山色。

這次活動把12K健走組結合觀光、瑜珈及在地美食，大小朋友背著健走組專屬紀念品-MERRELL折疊後背包，走在CNN評選全球十大最美自行車道上，環潭步道行經向山遊客中心、水社壩堰堤、水社碼頭、朝霧碼頭到九龍口大平台，適合親子和好友共遊。

此外，健走組結合時下最夯的戶外瑜珈，號召民眾走到戶外於日月潭湖畔做瑜珈，享受晨曦與湖光山色，換氣吸收芬多精，路線途經水社商圈，民眾可在此觀光遊覽，嚐試在地最有名的日月潭紅茶，大會也特別在補給站準備日月潭茶葉蛋，讓參與賽事的民眾身心靈來場在地好味道的豐富饗宴。

2021年日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽事延續原民逐鹿傳說，打造出奧運級別活動吉祥物，並公開讓網友票選及命名，帶有日月潭原住民傳說的「拉魯LALU」以高票獲選，賽事得名獎盃及初馬獎盃也將以創新的「拉魯」鹿吉祥物玩偶取代傳統獎盃，首次挑戰全馬及29K超半馬選手也可額外加購玩偶，並於玩偶斗篷上印製選手姓名，更添收藏價值。

日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽吉祥物拉魯。（大會提供）

(中時 )