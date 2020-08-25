外交部歐洲司司長姜森今天宣布，考量台灣與法國在經貿、科技、文化及教育等領域合作交流的不斷深化，經妥善研議結果，我國政府將在法國南部的艾克斯普羅旺斯市（Aix-en-Provence）設立「駐普羅旺斯台北辦事處」，各項籌備作業正進行中。至於歐洲地區是否還有新館處開設？姜森表示，我們現在專注在普羅旺斯辦事處，會先把這個工作做好。

姜森指出，法國為歐盟核心成員國，為我國人旅歐首要目的地及重要經貿夥伴，雙方在經貿、航太、生醫及科技產業的合作前景廣闊。艾克斯普羅旺斯市與法國第一大港馬賽市共構「艾克斯-馬賽-普羅旺斯大都會區（Métropole d’Aix-Marseille-Provence）, AMP」，位居法國南部城市群中線，為法國高鐵TGV停靠站，與法國第二大城里昂（Lyon）、全球生態研究重鎮蒙佩里耶（Montpellier）、法國尖端科研據點索菲亞科技園區（Sophia Antipolis）、具法國矽谷美名的格勒諾柏（Grenoble）及航太重鎮土魯斯（Toulouse）均具地利之便。

南法地區為我國人赴法國旅遊重要目的地之一，自2016年至2019年，我國人赴法國的人數成長幅度高達62％。據了解，在疫情爆發之前，外交部便有在普羅旺斯設處的想法。

姜森強調，「駐普羅旺斯台北辦事處」作為駐法國代表處在南法區域的辦公室，未來兩處將密切協調合作，為我國人及旅法僑胞提供更優質服務，並將強化臺法雙方的經貿、科技產業等交流。

姜森表示，因為疫情因素，目前還是由駐法代表處同事就近去普羅旺斯勘查，設處細節主要是他們處理；我們在規劃先遣人員在適當時間過去，辦事處處長人選確定後會跟大家說明。對於設處是否受到中國打壓？姜森不願評論，僅表示這是我們跟法國雙邊的事，這對雙方都有利。

姜森說，普羅旺斯辦事處館舍將會是租借的形式，相關籌備作業已經在進行，雖然疫情影響到人員出訪，但還是會安排同事從台北出發到當地勘查。

(中時 )