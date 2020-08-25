前年新北市瑞芳區碩仁里里長選舉，胡欣怡以12票之差落選，她提告主張當選的林富萬讓16名支持者虛偽遷徙戶籍取得投票權，但台灣高等法院維持一審判決，認定無證據證明林男違反選罷法，判決胡女敗訴定讞。

胡女主張，林男當選票數不實，且他為增加支持其當選之投票人數，與黃男等16人虛偽遷徙戶籍至林的選區取得投票權後，於投票當日前往投票，使投票發生不正確之結果，請求法官判決當選無效。

高院認為所謂「當選票數不實」，是指選務主管機關依法定開票程序所公布當選人之當選票數，與當選人實際上所獲得之票數不符，胡女在選舉結果公告後，未經重新計票程序，無證據證明林男得票數有票數統計或有效票、無效票認定錯誤情形。

合議庭表示，黃等人各因工作關或開設咖啡廳始、分配遺產等理由才遷戶籍，難認16人意圖使林男當選而虛偽遷徙戶籍，判胡女敗訴、駁回她的請求。

(中時 )