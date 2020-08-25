前國民黨立委陳學聖昨指出，最近參加前瞻社舉辦的「疫情後產業創新前瞻座談會」，與會產業界人士對於目前台灣反中氛圍濃厚，九月後ECFA如何發展，紛紛表示憂心。他也向民進黨政府喊話，「親美」是台灣集體的共識，但對於如何對待中國大陸，不能只有一昧的鼓吹「仇中」。尤其未來沒有選舉的兩年，脫離激情後的台灣，是否能有更自主的路線，真的會是一個高度政治智慧的考驗。

陳學聖在臉書撰寫「台灣除了親美，就只剩仇中嗎？」一文。他指出，最近參加前瞻社舉辦的「疫情後產業創新前瞻座談會」，與會產業界人士對於目前台灣反中氛圍濃厚，九月後ECFA如何發展，紛紛表示憂心。特別是美中角力嚴峻，台灣在兩大之間難為小，過往可以「左右逢源」，現變得「左右為難」，難道台灣沒有第三條路可以走嗎？

陳學聖提及，邏輯學上有則著名觀點「through the throes」，簡單說，就是在兩難間，從中間滑過，不要深陷一方。會中他特別以日本、越南為例，這兩個國家，都曾經和美國、中國打仗，但在美國、中國各自主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）以及區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），日本、越南都是原始發起簽署國。

「為什麼他們可以突破美中矛盾，和往昔的『敵人』合作？」陳學聖認為，因為他們將國安、政治與經貿分離。同樣，面對北朝鮮時時威脅、美國派有大量駐軍的南韓，在美中激烈對抗的此時，竟積極安排習近平近期到訪，難道他們不怕得罪美國？

陳學聖說這些是要點醒民進黨政府，「親美」是台灣集體的共識，但對於如何對待中國大陸，不能只有一昧的鼓吹「仇中」。尤其未來沒有選舉的兩年，脫離激情後的台灣，是否能有更自主的路線，真的會是一個高度政治智慧的考驗。

(中時新聞網)