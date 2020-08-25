大陸包裝飲用水企業農夫山泉發佈公告指出，從25日起招股，預期H股將於9月8日上午9時開始在主機板買賣。本次IPO由中金公司和摩根士丹利擔任聯席保薦人，農夫山泉擬發行3.88億股H股，其中，中國香港公開發售2717.64萬股，國際發售3.61億股，發售價將不高於21.5港元，且目前預期將不低於每股發售股份19.5港元。

根據《新京報》引述公告，2017年至2019年，農夫山泉分別實現營收174.91億元（人民幣，下同）、204.75億元、240.21億元，淨利潤分別為33.86億元、36.12億元、49.54億元，淨利潤率分別為19.4％、17.6％、20.6％。今年上半年，農夫山泉收益下降6.2％至115.45億元。

今年4月29日，港交所官網揭露農夫山泉招股說明書，使得此前的上市傳言坐實。根據弗若斯特沙利文報告，2012年至2019年間，農夫山泉連續8年保持大陸包裝飲用水市場佔有率第一。

以2019年零售額計算，農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市占率均居於大陸市場前三位。2019年，農夫山泉的包裝水、茶飲料產品、功能飲料產品、果汁飲料產品的收益分別為143.46億元、31.38億元、37.79億元、23.11億元。

(旺報 )