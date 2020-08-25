李姓男子經營部落格及成人影音平台帳號，在網路上販售男同志性愛影片牟利，遭檢方依販賣猥褻物品等罪起訴。台北地院審理時，李男辯稱他只是小編，帳號是許多朋友一起經營，否認上傳影片，但他提不出共同經營者的身分及證據，法官不採信，判他5月徒刑，得易科罰金15萬元，可上訴。

判決指出，李男在「痞客邦」開設帳號，於2019年1月29日晚間發布文章「2019春季募資計畫說明書」，公開販售「瘋狂板橋車站」、「GAY ROOM」、「色狼現身」等同志性交影片，價格200元至850元不等；他另於2018年間，將「白襪與籃球鞋」、「春節淫行實錄」、「連續約砲30天」等同志性交、裸露影片上傳至「XTUBE」平台。

李男開庭時否認犯行，辯稱他在酒吧認識一些朋友，朋友們知道他在經營同志文章部落格，因此找他合作，他才把部落格帳號密碼交出去；募資計畫不是他一個人做的，部落格也是許多人一起經營，他比較像是粉專的小編，影片也不是他上傳的，因同志圈個資隱密性較高，不知道其他人的真實身分。

但法官認為，從檢察官偵查訊問到法院審理，歷經9個月的時間，李男應有足夠時間聯繫查證，卻沒有任何作為，且部落格單篇文章點擊次數平均破千，熱門文章甚至超過7萬次，實難想像李男會把帳號密碼告知身分不詳、酒吧認識的人，故研判李男辯詞是「幽靈抗辯」，不予採信。

此外，「XTUBE」成人影音平台上散布的同志性交影片，片名與李男部落格販售的影片相似，且使用者的登入帳號、密碼也與部落格完全相同，法官因此認定上傳者就是李男，依販賣猥褻物品、散布猥褻影像2罪各判刑3月，應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

(中時 )