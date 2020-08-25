好情人讓你幸福，壞情人讓你肺掏空，「菸」正是害人不淺的壞情人，世界衛生組織(WHO)指出菸品是導致心血管疾病、癌症、慢性呼吸道疾病、糖尿病等疾病的主要風險因子之一；另有研究指出吸菸者罹患慢性阻塞性肺病風險是不吸菸者的6.3倍2；孕婦暴露二手菸可能影響胎兒發育及增加流產的風險，若孩童暴露二手菸則對認知發展有影響，吸菸不但傷害自己健康，還會因為二手菸或三手菸危害到所愛的人。依據國民健康署107年「國人吸菸行為調查」，家庭二手菸暴露為21.1％，即每10個人就有2個人在家裡有暴露二手菸。

國民健康署呼籲，為了自己及親愛家人的健康，請在情人節下定決心戒掉菸(煙)壞情人，擁抱新人生，讓今年的情人節成為您的戒菸日。

戒菸讓你人財兩得 關係更親密

戒菸不但可以口腔變清新，牙齒也不再黃黃的，若以1包菸100元，每天抽1包計算，戒菸一個月就可以省下3000元，堅持一年不吸菸即可省下約3萬6000元，這筆錢雖然不大，但是積少成多，戒菸永遠不嫌晚。依研究顯示決定戒菸者越早設定戒菸日，戒菸成功率越高，利用七夕情人節向所愛的人展現自己的戒菸決心，另一半也陪伴支持一起走過戒菸過程，能讓關係更親密，人財兩得甜蜜蜜。

贏回健康人生 多元戒菸服務守護你。

研究指出，若不靠藥物或諮商戒菸成功率僅54％，已下定決心戒菸的民眾，可利用國民健康署提供的多元戒菸服務，可於住家附近的醫院、衛生所、診所、牙醫診所、社區藥局尋求專業服務，全台將近4000家合約醫事機構的醫師及戒菸衛教人員可提供您協助。若不想出門或擔心去醫院不方便，可撥打免付費戒菸諮詢專線0800-636363，專業諮詢人員將提供便利、隱密的戒菸諮詢並與您共同討論及規劃專屬的戒菸計畫，國民健康署陪伴您，一同面對菸癮以及壓力，重新擁抱無菸健康新生活！

戒菸資源：

◎免費戒菸諮詢專線：0800-63-63-63

◎全國近4,000家戒菸服務合約醫事機構（查詢電話：02-2351-0120）

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